Maignan | Udinese | “Lavoreremo per escludere a vita questi razzisti dallo stadio”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Le parole del direttore generale dell', Franco Collavino, in merito ai responsabili degli insulti a Mike

Claudio Gavillucci , ex arbitro di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio anch’io sport su Rai Radio 1 per commentare i fatti di ... (sportface)

Milan , i cori razzisti contro il portiere rossonero Mike Maignan sono stati pronunciati da una minoranza: la curva dell’Udinese non chiude… Una ... (dailymilan)

Il portiere del Milan Maignan ha lasciato momentaneamente il campo contro l’ Udinese per dei cori razzisti, la Curva Nord friulana però… Il Milan è ... (dailymilan)

... la decisione del Giudice Sportivo sui fatti di- Milan che hanno vistoprotagonista di insulti razzisti non arriverà oggi ma domani. Questo perchè non è arrivata tutta la ...Dopo i cori razzisti rivolti al portiere del Milan Mikeal 30esimo del primo tempo durante il match di serie A tra l'e i rossoneri, il portiere incassa la solidarietà di tanti, li ringrazia nel suo messaggio sui social: "L'ho detto prima ...Sono stati moltissimi i messaggi in favore di Mike Maignan dopo la gara contro l'Udinese, dove Mike è stato colpito da qualche coro razzista. Anche Didier Deschamps, CT della Nazionale francese, ha ...L'esonero di Mourinho e il caso Maignan, vittima di insulti razzisti durante Udinese-Milan, sono stati gli argomenti toccati dall'ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, durante l'ultima puntata ...