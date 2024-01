Madame Web | la regista spiega il possibile collegamento allo Spider-Verse

(Di lunedì 22 gennaio 2024)Web è il film che diventa la nuova aggiuntadi Sony, che ora è impegnato in un’ambiziosa missione di espansione Dopo il successo dei film di-Man con protagonista Tom Holland, Sony vuole adesso tentare di creare un universo cinematografico incentrato sui personaggi secondari. Il successo di Venom nel 2018 con Tom Hardy gettò le basi per il mondo di Sony, intenzione confermata dal sequel. Dakota Johnson è la protagonista del nuovo film, con Sydney Sweeney al suo fianco. Sia questo film che il prossimo Venom 3 si collegheranno in qualche mododi Sony? Una domanda che sta incuriosendo i fan, i quali stanno dando libero sfogo a teorie più o meno fantasiose. In che modoWeb si ...

Si pensa che le serie televisive live - action Silk e Spider - Man Noir siano in lavorazione, mentre film come, Kraven - Il Cacciatore e Venom 3 sono tutti all'orizzonte. Oggi, una nuova ...A meno di un mese dall'uscita nelle sale americane, fissata per il 14 febbraio, arrivano le prime proiezioni per il box office di, l'adattamento cinematografico sul personaggio Marvel interpretato da Dakota Johnson . BoxOfficePro indica che la pellicola diretta da S. J. Clarkson dovrebbe esordire con un incasso ...Il regista di Madame Web, SJ Clarkson, rivela quando sarà ambientato il film e come si collega all'universo di Spider-Man della Sony All’interno del vasto universo cinematografico di Spider-Man ...Dakota Johnson si trasforma nella supereroina Marvel Madame Web nell'omonimo film. Riuscirà a non fare flop come chi l'ha preceduta in questi mesi