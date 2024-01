Maculopatia | perché serve una visita dopo i 50 anni? Le nuove cure che salvano la vista

Leggi su iodonna

(Di lunedì 22 gennaio 2024) In arrivo quest’annoterapie e farmaci innovativi dedicati ai pazienti con, e in grado di migliorare in modo significativo la qualità dellae della vita di circa 1 milione di italiani. Ne hanno parlato i massimi esperti internazionali lo scorso dicembre al Floretina ICOOR 2023 di Roma. Ecco che cosa è utile sapere, quali sono i sintomi da riportare all’oculista eintorno ai 50è bene sottoporsi a un controllo mirato della. ...