M O | dialogo tra sordi ministro Esteri Israele e i colleghi Ue

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Bruxelles, 22 gen. (askanews) – Ilisraeliano degli, Israel Katz, pare abbia molto deluso i suoi interlocutori dell’Ue, oggi a Bruxelles, dove era stato invitato per parlare della guerra e della crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, di come mettere fine al conflitto, garantendo la sicurezza d’e rendendo possibile la convivenza pacifica con la popolazione palestinese nella Striscia e in Cisgiordania, con quella che per gli europei e la comunità internazionale è l’unica soluzione possibile, quella dei due Stati, a cui però il governo di Tel Aviv è contrario. Oltre a diverse fonti a Bruxelles, lo ha fatto capire chiaramente l’Alto Rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Josep Borrell, durante la conferenza stampa di stasera al termine del Consiglio. Katz, che al suo arrivo aveva mostrato alla stampa ...