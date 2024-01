Lutto nel mondo del calcio | è morto Gigi Riva

20.03 Calcio in, è morto Gigi Riva E' morto Gigi Riva. L'ex cannoniere azzurro e del Cagliari era stato ricoveratoreparto di cardiologia dell'ospedale 'Brotzu' di Cagliari, per un infarto che lo aveva ...Grandeper il calcio italiano che perde una delle sue leggende più grandi: a 79 anni è infatti morto Gigi Riva. Era ricoveratoreparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari per un infarto accusato ...Roma, 22 gen - Addio a Gigi Riva. Il grande attaccante del Cagliari e della nazionale italiana, soprannominato Rombo di Tuono, è scomparso a 79 anni. Aveva accusato un malore ieri ed era stato ricover ...Domenica era stato ricoverato per un malore e in queste ore è rimasto nel reparto di Cardiologia dell'ospedale Brotzu di Cagliari. Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere ...