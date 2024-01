“Lui è gay” Grande Fratello | Stefano fa outing dell’altro concorrente | “Ecco chi è”

(Di lunedì 22 gennaio 2024)2023, la rivelazione del. Sono giornate di chiarimenti e di confronti tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, ad esempio, il pubblico italiano ha assistito alla lunga chiacchierata tra Perla e Greta, ma anche tra Federico e Paolo, che hanno commentato le parole di Mirko e il rapporto tra lui e Giuseppe, lasciando emergere alcuni dettagli interessanti. Poi anche la chiacchierata in giardino tra Greta, Fiordaliso e Letizia: indovinate cosa hanno detto? La rivelazione aldopo l’acceso confronto nella notte. Protagonisti indiscussi Greta Rossetti eMiele, quando lo stilista ha stuzzicato la gieffina su Mirko Brunetti e sul triangolo con Perla Vatiero. Alcune frasi avrebbero infastidito in particolar modo ...

“Guardate che è gay”. Grande Fratello , Greta choc. Pubblico senza parole per la confessione sul suo amico speciale. Una cosa confermata anche da ... (caffeinamagazine)

... la ristoratrice trovata senza vita dopo aver diffuso la sua risposta a una recensione contro i... colpisci, colpisci, questo è un metodo': così ha sottolineato quella che, secondo, è la ...... uno Stato in cuie i suoi alleati avevano investito milioni di dollari in un aggressivo sforzo ... con la promessa di replicare a livello nazionale la battaglia contro liberal,e in generale ...Leo Gullotta (78 anni) ha da poco rivelato di aver sposato il compagno della sua vita dopo 32 anni di amore. Lo storico volto e attore del Bagaglino si è lasciato andare a una ...Il leghista Simone Pillon, ossia quel tale che voleva imporci leggi basate sulle toerie antiscientifiche di un tale che giustificava la pedofilia, annuncia che lui avrebbe deciso che Orban avrebbe ...