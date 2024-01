L’opinione sui Perletti tra due gieffini | “Si rimettono insieme”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Icontinuano ad essere protagonisti del Grande Fratello, dentro e fuori la casa:di Federico in uno scambio con Paolo su di loro fa mormorare il web Nella casa del Grande Fratello Mirko continua ad essere uno dei protagonisti, nonostante non sia più in gioco da diverse settimane. Lui e Perla hanno qualcosa in sospeso e nella casa si fa il punto sulla loro relazione. Uno scambio tra Paolo e Federico in queste ore fa discutere il web, in particolare le parole di Massaro non sono piaciute ai fan. Già Federico aveva duramente attaccato Mirko, del quale non condivide l’atteggiamento e gli attacchi a Garibaldi. Leggi anche–> Viva Rai2!, Fiorello e il ritiro di Baglioni Massaro, parlando con Paolo, sostiene che i duepoi “non erano così amici”, riferendosi al rapporto d’amicizia tra ...