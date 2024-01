Lodi | celebrati i funerali di Giovanna Pedretti Il parroco | “Leoni da tastiera distruggono tutto”

Leggi su tpi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Si sono tenuti questa mattina, lunedì 22 gennaio, a Sant’Angelogiano (), idella ristoratrice 59enne, trovata morta otto giorni fa nel greto del fiume Lambro. IlDon Enzo Raimondi, che ha celebrato le esequie, all’arrivo della bara in chiesa ha detto che “non è il clamore mediatico che ci riunisce qui ma l’amicizia cone la vicinanza ai familiari. Siamo qui per lei”. Mentre, durante l’omelia, ha aggiunto che nella vicenda di“c’è il giudizio sommario, senza appello, senza misericordia, di chi parla senza sapere, senza conoscere. Il rincorrersi, senza alcun filtro, dei sospetti, pesanti come macigni. Costruiti per soddisfare i pruriti di gente ormai frustrata al punto da bramare la narrazione ...