Locatelli | «Sorpasso sull’Inter temporaneo Non cambia niente»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pernon è ancora il momento di guardare a Inter-Juventus, partita distante ancora due settimane. Il centrocampista bianconero, dopo il successo di stasera per 0-3 a Lecce, a Rai 2 non si proietta già al derby d’Italia. SITUAZIONE MOMENTANEA – La Juventus chiude la ventunesima giornata di Serie A davanti all’Inter, avendo vinto contro il Lecce con una partita in più. Per Manuel, intervenuto durante La Domenica Sportiva, ilconta relativamente: «È, ma la vittoria di oggi è importante perché viene su un campo difficile. Non era facile, loro sono una squadra ostica che subisce poco. Abbiamo trovato tre gol che sono importanti. Prova di crescita? Sì, assolutamente. Siamo cresciuti come consapevolezza nei nostri mezzi, siamo migliorati in questo ed è uno step importante. Rendere ...