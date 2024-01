Lo sfogo di Eugenio Finardi | “A San Siro troppi concerti estivi | non si può andare avanti così Da residente mi ribello | il quartiere è prigioniero del degrado”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Extraterrestre portali via!a Sane dintorni, ilè inadatto e mi scoppiano i timpani.non ce la fa più. Il cantautore milanese, celebre tra gli anni settanta e ottanta per perle come Musica Ribelle è davvero disperato tanto da rivolgersi, dalle colonne de Il Giorno, al sindaco meneghino, Giuseppe Sala. “Nell’area di Sanci sono, non si può. All’ippodromo La Maura gli eventi musicali dovrebbero essere proprio vietati perché la struttura e l’area circostante non è adatta ad accogliere migliaia di persone. Sa cosa spero, a questo punto: che Milan e Inter costruiscano i loro stadi ...

...assaltato nel tardo pomeriggio di ieri il negozio di prodotti per la casa 'Le Mille' di via... Duro lodel ristoratore: 'Non saremo gli ultimi ma siamo solo gli ennesimi. L'Amministrazione ...Uomini e Donne, Francesca Del Taglia si sfoga sui social: c'entraColombo I due dopo il ... ma ha voluto anche lasciarsi andare a unosui social che non è passato inosservato. Su ...Ferragni, l'impero social si sta sgretolando Come se non bastassero pandori, uova di pasqua e bambole di peluche ad alimentare questa caduta inarrestabile, una ricerca di ...Lutto nel mondo della musica ed in particolare in casa Bennato. Morto Giorgio Zito, musicista e fratello minore di Edoardo ed Eugenio. Annuncio terribile in casa Bennato: è morto Giorgio Zito, noto ...