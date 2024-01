Lo sfogo di Arianna Meloni | “Attaccate | attaccate scheletri nell’armadio non ce ne sono…”

Leggi su notizie

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La sorella della Premier e dirigente di Fratelli d’Italia nota un clima ostile nei confronti del governo e del partito Attacchi a non finire, ma anche risposte e repliche. Davanti a tutti c’è Giorgiaalla quale e contro la quale viene detto di tutto e di più, ma subito dietro, e all’interno di Fratelli d’Italia, c’è una classe dirigente importante che cresce e c’è anche la sorellache non è solo la parente stretta del Presidente del Consiglio, ma una dirigente che nell’ombra lavora da anni all’interno del partito e si è ritagliata uno spazio importante e di rilievo. E l’aria che avverte attorno non è bellissima. E al congresso del partito a Firenze, qualcosa viene fuori e una come, non è una persona a cui piace fingere: “Pensano di farci saltare il sistema nervoso ma non ci riusciranno“....