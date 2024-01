“Lo rovino!” | Perla dopo la lite con Stefano | “Beatrice si è messa in mezzo” | tensione alle stelle al GF

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Lanella Casa del Grande Fratello ha toccato livelli altissimi. Questa sera, come sappiamo, non andrà in onda la nuova puntata, slittata a domani, maha tutta l’intenzione di far sentire la sua voce controMieleunaavvenuta nella notte.accesa nella notte Nel pomeriggio di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.