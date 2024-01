LIVE Paolini-Kalinskaya | Australian Open 2024 in DIRETTA | inizia l’incontro con l’azzurra al servizio

(Di lunedì 22 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.23 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco meno di 4 minuti via alconal. 8.20 Accolte dall’applauso del pubblico presente entrano in campo Jasmineed Anna. 8.17 Parte alta del tabellone divenuta interessante dopo lo scivolone della testa di serie numero uno Iga Swiatek. Nella notte italiana sono state eliminate inoltre l’ucraina Svitolina e la bielorussa Azarenka. 8.12 Secondo confronto diretto tra le due giocatrici, con la toscana che nel 2021 si impose sul cemento outdoor di Portorose. La vincente del match troverà ai quarti di finale una tra la cinese Zheng e la francese Dodin. 8.08 Il polacco chiudein tre parziali e vola ai quarti di ...

Jasminea caccia del suo primo quarto di finale Slam della carriera: l'azzurra in campo sulla John Cain Arena contro la russa Anna Kalinskaya, n°75 del ranking WTA. Il match in diretta su Eurosport 2, ...Gli Aus Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky SINNER - KHACHANOV... Jasmine(26) vs Anna Kalinskaya FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Tennis Da ...Agli Australian Open l’azzurra si è sbarazzata anche della russa Anna Blinkova e ancora non ha perso neanche un set nei tre match giocati.Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale degli Australian Open 2024 tra Jasmine Paolini e la russa Anna Kalinskaya. L’azzurra vuole continuare a sognare contro ...