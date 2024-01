LIVE Paolini-Kalinskaya 4-6 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurra è costretta alla rimonta

(Di lunedì 22 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Ancora una volta con i piedi sulla linea di fondo la russa scaglia un potente dritto inside out. 30-15 In corridoio il rovescio incrociato di. 15-15 Senza pauratira il rovescio incrociato dopo la deviazione del nastro. 0-15 A metà rete il dritto incrociato di Jasmine. SECONDO SET 6-4 Primo set. Scappa via il recupero di rovescio didunque ad inseguire. 40-15 Due set point. In qualche modo la russa riesce a recuperare con il rovescio mandando in tilt l’avversaria. 30-15 Fa maledal centro del campo, a segno con il dritto. 15-15 Il nastro accomoda la psul dritto di, che ...

Ile la diretta testuale di- Kalinskaya , incontro valevole per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024 . La toscana ha staccato il pass per la prima volta in carriera per la ...Jasminea caccia del suo primo quarto di finale Slam della carriera: l'azzurra in campo sulla John Cain Arena contro la russa Anna Kalinskaya, n°75 del ranking WTA. Il match in diretta su Eurosport 2, ...Agli Australian Open l’azzurra si è sbarazzata anche della russa Anna Blinkova e ancora non ha perso neanche un set nei tre match giocati.08.15 – Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta scritta dell’ottavo di finale dell’Australian Open 2024 tra Jasmine Paolini e Anna Kalinskaya. L’importante match vedrà l’azzurra lottare per un ...