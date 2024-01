LIVE Paolini-Kalinskaya 4-6 2-6 | Australian Open 2024 in DIRETTA | termina il sogno dell’azzurra

(Di lunedì 22 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.48 L’azzurra ha servito con il 65% di prime, trovando il punto soltanto nel 51% dei casi a causa dell’aggressività in risposta della moscovita.che ai quarti affronterà una tra la cinese Zheng e la francese Dodin. 9.46 Quest’oggi è mancato il cosiddetto piano B, conche ha osservato lo stesso piano di gioco dal primo all’ultimo 15, naufragando sotto i colpi anticipati e precisi dell’avversaria. Jasmine tuttavia potrà consolarsi con il best ranking. Da lunedì prossimo sarà infatti sarà nei pressi della posizione numero 25 del ranking WTA. ANNAb. JASMINE6-4 6-2. Finisce qui, con il rovescio della toscana che si infrange sul nastro. Match purtroppo senza storia, con il gioco della russa che ha ...

5 - 4 Kalinskaya che serve per il set 08.47 -è propositiva, ma la sua avversaria ha una palla pesante: 4 - 2 Kalinskaya 08.35 - È Kalinskaya a ottenere il primo break, due errori gratuiti