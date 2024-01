LIVE Paolini-Kalinskaya 4-6 2-3 | Australian Open 2024 in DIRETTA | set e break di margine per la russa

(Di lunedì 22 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2. Risposta aggressiva di rovescio della, che aggredisce la seconda dell’avversaria ottenendo il. 30-40 Palla. Peccato. Si difende benissimo l’azzurra, che poi strappa con il dritto in avanzamento. 30-30 Prima il rovescio lungolinea, poi il dritto inside out vincente. Alè Jasmine! 15-30 Scappa via il dritto difensivo dell’azzurra, ancora in difficoltà al servizio. 15-15 Brava a difendersi con il rovescio Jasmine, che approfitta poi dell’errore dell’avversaria. 0-15 Passante lungolinea di rovescio vincente della numero 75 WTA. 2-2 Game. Completamente fuori misura con il rovescio in back Jasmine, che torna ora alla battuta. 40-15 Scappa ...

