LIVE Napoli-Inter 0-0 | dopo l’omaggio a Riva inizia la ripresa!

(Di lunedì 22 gennaio 2024)è l’incontro valido per la finale di Supercoppa italiana: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida gli azzurri allenati da Walter Mazzarri. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.00 italiane, si gioca all’Al-Awwal Stadium. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 46? Subito giallo a Zerbin, per fallo in ritardo su Dimarco. 21.03 AL VIA IL SECONDO TEMPO! 21.02 Per commemorare la scomparsa del grandissimo Gigi, le due squadre rispetteranno un minuto di raccoglimento prima dell’inizio della ripresa. Il primo tempo traè finito 0-0. Prima frazione combattuta ed equilibrata. I ...

All'Al - Awaal Stadium, il match valido per la finale di Supercoppa trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al - Awaal Stadium,e Inter si affrontano nel match valido per la finale di Supercoppa. SEGUI LA DIRETTASU INTER NEWS ...Non male l'avvio del5 Punizione di Kvara: palla in area, che però viene respinta da Pavard 1'Zerbin gioca a destra, con Mazzocchi spostato sull'out di sinistra Ore 20: Partiti!!! 19.55 In ...NAPOLI-INTER 0-0 LIVE MATCH 46' pt - Un solo minuto di recupero. 44' - Alla fine, Calhanoglu viene ammonito dopo un contrasto con Kvaratskhelia. 43' - ...27' - Intensità e qualche colpo duro, ma per il momento in fase conclusiva si latita. Altro fallo di Calhanoglu stavolta su Cajuste, protestano i giocatori del Napoli. 24' - Cross di Pavard, Rrahmani ...