LIVE Egitto-Capo Verde 0-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | Mohamed di testa sfiora la rete!

(Di lunedì 22 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? Colpo dichela traversa. 9? Fase di stanca del match. 7? Possesso palla per il. 5? Palla avanti per Tavares, para El-Shenawy. 3?che prova a partire forte. 1? Inizia la partita! 20.55 Scendono in campo i giocatori, inni nazionali in corso. 20.50che propone Marmoush titolare al posto di Salah. 20.45 Non ci sarà Salah uscito infortunato nello scorso match dell’. 20.40 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Vozinha; Semedo, Diney, Logan Costa, D. Tavares; Rocha Santos, Kevin, Patrick, Mendes, G. Tavares, Rodrigues. CT Leitao Brito(4-3-3): El-Shenawy; Zizo, ...

Gruppo B situazione delineate per il primo posto con Capo Verde a punteggio pieno mentre l'... partito per la Costa d'Avorio per giocare la Coppa d'Africa con il suo. Per qualche altre ... La partita Capo Verde - Egitto di Lunedì 22 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale.