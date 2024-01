LIVE – Benevento-Casertana 0-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Latestuale di, match del Vigorito valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di. La compagine giallorossa ha intenzione di continuare a restare in scia alle dirette avversarie per sperare nella promozioneinB. La formazione ospite, dal suo canto, vuole alimentare le proprie speranze e i propri sogni e restare nelle prime posizioni della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 22 gennaio alle ore 20:45. Chi avrà la meglio. Sportface.it seguirà l’evento con unatestuale e diversi approfondimenti. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA PER AGGIORNARE CLICCA F5 O FAI ...

Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- CASERTANA ]: . A disposizione: CASERTANA: . A disposizione: Reti: I convocati delPortieri: Paleari, Manfredini, ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SUPERCOPPA ITALIANA 20.00 Napoli - Inter SERIE C 20.30- Casertana Pronostici per oggi e calcio in tv: Pronostici per oggi, lunedì 22 ...BENEVENTO. Questa sera alle ore 20:45 in campo allo stadio "Vigorito" la Serie C girone C 2023/24, il Benevento sfida ...Dare alle luce un bimbo «spegnendo» l'interruttore della sofferenza: ora il parto indolore è una realtà per tutte le gestanti che si rivolgeranno presso l'Azienda ospedaliera «San Pio» di Benevento.