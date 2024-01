L’Italnuoto verso i Mondiali | Butini | “Ottime risposte dagli Azzurri in raduno”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Mancano meno di tre settimane aidi Nuoto a Doha. l’Italia tornerà in gara dall’11 al 18 febbraio. Glistanno svolgendo gli giorni di raduni per la preparazione delle competizioni iridate. Nei gruppi di lavoro, come riporta federnuoto.it, sono stati inseriti anche gli atleti che potenzialmente potranno qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi. Di seguito le dichiarazioni di Cesare(federnuoto.it) Sui vari collegiali, alcuni dei quali ancora in corso, ha tracciato un bilancio il direttore tecnico Cesare. “Il primo team a partire è stato quello coordinato dal tecnico Stefano Franceschi che ha svolto la preparazione in altura a Johannesburg dal 30 dicembre al 20 gennaio. Un gruppo numeroso e nel quale hanno fatto il loro ingresso anche Gabriele Detti e Matteo Lamberti che hanno così avuto ...