L’Istituto ‘Fermi’ di Montesarchio brilla con il ‘Green game’

Il Green Game compie undici anni e anche in questa edizione l'IIS "Enrico Fermi" è sceso in campo come protagonista del progetto educativo che coniuga formazione e divertimento nell'ambito dell'educazione ambientale. Il tour "digitale" ha coinvolto gli studenti e le studentesse della scuola dicon ottimi risultati, infatti le classi 2^H e 2^D hanno ottenuto il pass e rappresenterannoalla Finale Nazionale. Green Game è il progetto promosso dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi: BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Regione Puglia.