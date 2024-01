L'Inter vince la Supercoppa | Lautaro stende il Napoli al 91'

Una rete in pieno recupero di Lautaro Martinez decide la finale di Riyadh: terza Supercoppa Italiana di fila per la formazione nerazzurra di Simone ... (terzotemponapoli)

l’Inter batte il Napoli nella finale di Supercoppa grazie ad un gol di Lautaro al 91?. Azzurri in 10 per l’espulsione di Simeone. l’Inter si è ... (napolipiu)

L’Inter vince la terza supercoppetta di fila : Lautaro nel recupero buca il catenaccio anni ’80 di Mazzarri e del suo Napoli

La Supercoppa la vince L’Inter. Non è una novità, siamo alla terza di fila, la sesta in carriera per Simone Inzaghi che si prende il primato nella ... (ilfattoquotidiano)