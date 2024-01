L’innovativo sistema di evacuazione di fumo e calore

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Caoduro s.p.a. è un caposaldo dell’ingegno Made in Italy sin dal 1951, quando, grazie all’intuizione dell’imprenditore Isidoro Caoduro inaugura uno stabilimento di oltre 2500mq in provincia di Vicenza per la trasformazione di materie plastiche e policarbonato in strumenti funzionali e di design che permettono l’illuminazione e l’areazione naturale degli spazi. Oggi l’azienda continua a stupire con il lancio di un prodotto rivoluzionario nei sistemi didi, si tratta del dispositivo SMOKE ARIES®, il nuovo ENFC zenitale a battente funzionante con motore elettrico. Caoduro s.p.a. realizza cupole, lucernari, strutture centinate, basamenti, dispositivi per la ventilazione naturale, box di controllo, sistemi per il controllo dele del, barriere per il controllo del ...