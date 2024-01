Liga | Tebas | “Fermare il Mondiale per club a 32 squadre è una priorità”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) “Io non ho paura di dire le cose. Altre persone hanno difficoltà a uscire dalle loro zone di comfort. Dicono di essere prudenti, ma essere prudenti può portare alla codardia e a non difendere le cose che devi difendere”. A dirlo è il presidente della, Javierin un’intervista al Guardian in cui si sofferma nuovamente sulla Superlega (“il format ha pochissime possibilità di essere accettato dai: cioè nessuna”) e sull’opposizione alla Coppa del Mondo pera 32studiata dalla Fifa. Sulla nuova competizione,prepara un’azione legale: “È tra le mie. Guardate la sentenza della Corte di giustizia europea. Si riferiva alla Superlega ma è del tutto applicabile alle decisioni prese dalla Fifa dove il processo non è corretto: dove ciò ...

Intervista al Guardian. Il presidente dellavuole fare causa alla Fifa per fermare il Mondiale per club a 32 squadre The president of SpanishJavieris pictured during an AFP interview in Madrid on October 21, 2020. (Photo by PIERRE - PHILIPPE MARCOU / AFP) Dice Javierche ' Quando poi andiamo a prendere un caffè, la ...2021 archivio Image Sport / Calcio / Javier/ foto Imago/Image Sport Il presidente dellaJavierha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in merito alla Superlega. ...Adesso sarà più difficile". Lei è anche vicepresidente della Lega calcio. Il n.1 della Liga, Javier Tebas, ha detto che la riduzione della serie A da 20 a 18 squadre sarebbe un errore. "Concordo ...Buenos días, amigos. Como en un país donde estuviera prohibido el divorcio, el Madrid ha de volver a casa a convivir forzosamente con su pareja, la liga de Tebas. Ha de sobreponerse a la farsa de una ...