Libro Blu 2022 | il sistema Giochi funziona bene ma va riformato

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ildel gioco pubblico in Italiaefficacemente, come dimostrato dai dati delBlu dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nel, – ultima data di rilevazione completa dei dati -, la filiera del gioco ha generato 11,22 miliardi di euro di entrate erariali dirette, segnando un incremento del 33,40% rispetto al 2021. Inoltre, alle tasse già menzionate si sommano le entrate derivanti dalle altre imposte ordinarie che le aziende del settore del gioco versano, in maniera simile a quanto avviene in tutti gli altri settori industriali. La filiera del gioco, supportata dall’exploit del settore terrestre, è ritornata ai fasti del passato con ritmi di crescita simili allo scorso decennio. Alla crescita della spesa e delle entrate erariali ha contribuito soprattutto la fascia d’età compresa tra i 24 ...

Unsu appartenenza, identità e memoria, in coincidenza del 70esimo anniversario " 5 ottobre ... Un cappellino di paglia con il nastrocomprato a Venezia. Per consolarla lui l'aveva portata ...È da poco uscito per Stradedi Mondadori ildi Valerio Millefoglie, musicista e giornalista. "Tutti vivi" è un viaggio alla scoperta dei quattro ragazzi che nella notte fra il 10 e l'11 gennaio 2022 hanno perso la vita ...Il settore del gioco online in Italia ha conosciuto una crescita significativa negli ultimi anni, un trend confermato anche per il 2022, con milioni di nuovi conti aperti da giocatori appassionati di ...Il “Libro blu” dell’Agenzia delle Dogane: nel 2022, giocati 136 miliardi. In crescita (+43,17%) soprattutto la raccolta del gioco fisico Il gioco d’azzardo è sempre più praticato in Italia. Con un ...