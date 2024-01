L’Haute Couture di Schiaparelli | tra contrasti e richiami al Texas

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Passato e presente, progresso e decadenza: la nuova collezione, firmata Daniel Roseberry, è un perfetto sodalizio tra eredità e pura avanguardia. Massima espressione ne è l’abito scheda madre, dove microchip, calcolatrici e vecchi artefatti tecnologici dei primi anni 2000 si alternano a strass e punti luce che vanno a comporre un abito unico nel suo genere. Roseberry con questa collezione vuole omaggiare anche l’astrologia, materia molto cara alla fondatrice Elsa. È infatti suo zio, Giovanni, ad aver coniato il termine «marziano» in seguito alla suo personale scoperta di una serie di canali sulla superficie di Marte. La moda firmata Elsaha sempre avuto un sapore particolare, da molti ritenuta bizzarra e stravagante, quando in realtà era - ...

