Leucemia | cura senza chemioterapia è efficace | lo studio

Unacontro lasenza chemioterapia né trapianto di staminali. Uno studio targato Gimema (Gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto), coordinato da Robin Foà della Sapienza Università ...La CAR - T offre una possibilità diper alcuni tipi di linfoma non Hodgkin o diacuta linfoblastica B che non rispondono alle terapie convenzionali. Questa terapia cellulare immunitaria ...(Adnkronos) - Una cura contro la leucemia senza chemioterapia né trapianto di staminali. Uno studio targato Gimema (Gruppo italiano malattie ematologiche ...che dopo aver superato una prima volta la fortissima leucemia che l’ha colpito, ha perso la seconda battaglia, pur restando all’oscuro della gravità della situazione, come confidato da Arianna su ...