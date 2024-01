Lenin e la pericolosa utopia di un mondo non conflittuale

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Cento anni fa, il 21 gennaio 1924, moriva Vladimir Ilic Uljanov, alias, vero demiurgo della Rivoluzione russa del 1917. Il suo corpo imbalsamato giace ancora nel Mausoleo che porta il suo nome nella Piazza Rossa di Mosca. A differenza di quanto acadeva in passato, tuttavia, non ci sono più le file interminabili di fedeli che lì si recavano pe rendere omaggio alla sua salma. I visitatori, oggi, sono assai più rari, anche se il Mausoleo di granito mantiene il suo fascino a causa del ricordo degli eventi storici che cambiarono, in breve tempo, il volto della Russia. Il germe della crisi Possiamo allora chiederci che senso ha porre l’accento sulle caratteristiche élitarie e giacobine del modello di partito proposto da, se poi non si ha il coraggio di notare che alla base di tutto vi è una concezione troppo presuntuosa e idealizzata della ...