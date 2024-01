Lei si ribella allo stupro e lui le spruzza lo spray al peperoncino negli occhi | arrestato 29enne

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Una ragazza è stata aggredita la scorsa notte, domenica 21 gennaio a Milano. La giovane aveva rifiutato più volte l’approccio dello sconosciuto: lui l’avrebbe molestata e poi le avrebbeto loal. Il malvivente è stato fermato edalle forze dell’ordine. Tutto è accaduto a notte fonda tra sabato e domenica scorsi a Milano, all’esterno di un locale in via Lazzaro Palazzi, traversa del trafficato corso Buenos Aires e strada di movida notturna dove gli avventori si attardano fino all’alba.Leggi anche: Il fidanzato di Andreea Rabciuc è indagato per omicidio Aggredito anche un amico della ragazza L’approccio sarebbe avvenuto infatti intorno alle 3.30 di notte quando l’aggressore, undi origine libica, irregolare e con precedenti, ha avvicinato una 20enne in ...

