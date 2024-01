Lei è anticomunista? Ma Rosy Bindi gela lo studio | cosa non ha detto

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L'ex presidente del Pd non riesce a definirsie utilizza il solito refrain della sinistra: "I comunisti hanno scritto la Costituzione, i fascisti no"

A In Altre parole, il talk show condotto da Massimo Gramellini su La7, è ospite in collegamento Rosy Bindi . Nella puntata andata in oda sabato 20 ... (liberoquotidiano)

Al prossimo politico di sinistra che viene ospite in trasmissione darigiri la domanda: ''". Lo farò senz'altro, promesso, ha garantito per tutta risposta il conduttore ...Il titolare del dicastero della Cultura ha risposto 'si definisce'. E così Gramellini pone la stessa domanda a Rosy Bindi: 'si definisce'. La risposta è ...Tra loro, come detto, anche Rosy Bindi alla quale è stato domandato, appunto, se si definisse “anticomunista”. Il presentatore e giornalista è andato dritto al punto: “Ma lei, signora Bindi, si ...Il ministro della Cultura difende la nomina del direttore del Teatro di Roma: "Scelto per meriti. Io l'ho incontrato solo una volta a Venezia" ...