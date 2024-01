Le uova rimarranno fresche più a lungo se conservate alla “maniera americana”

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’Italia vanta la migliore cucina al mondo, con buona pace dei cugini francesi, ed è la patria della Dieta Mediterranea, nominata patrimonio immateriale dell’Umanità dall’Unesco nel 2010, eppure importanti suggerimenti arrivano da dove meno te l’aspetti: gli Stati Uniti d’America, che non brillano certo per stile alimentare, ma a cui favore sin è risolta una diatriba interna al mondo anglosassone: d’ora in poi sarebbe bene conservare leall’uso americano. Ma spieghiamoci meglio.>>> Brevettata la batteria atomica cinese: “Dura 50 anni!” Come è possibile? Regno Unito e USA, il derby anglosassone in cucina Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno spesso discusso su dove ledebbano esserein cucina, per mantenerle. Mary Berry, cuoca scrittrice e conduttrice televisiva inglese, ha ...