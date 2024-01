Le stelle di Branko | ecco le previsioni di lunedì 22 gennaio

(Di lunedì 22 gennaio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di22: Ariete La settimana si apre con Luna favorevole per le questioni scritte e per chiarire faccende economiche con le persone vicine. Buono questo transito anche per affrontare colleghi e collaboratori, rivedere trattative commerciali relative a proprietà immobili e terreni. Venere prima di perdere il carattere sentimentale offre un'altra possibilità di fare pace se avete litigato nel matrimonio. Disturbi nervosi, il sonno è un rimedio efficace, tenete sotto controllo pure il cibo. Toro Molto buono l'inizio della settimana, la Luna è perfetta fino al 25 per riorganizzare la vita in casa e sistemare i ...

