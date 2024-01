Le previsioni meteo per martedì 23 gennaio 2024

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Roma Nuvolosità irregolare in transito al mattino ma con tempo asciutto. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +6°C e +13°C. Lazio Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione, più compatta sui settori meridionali ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attese isolate nevicate sulle Alpi di confine dell’alto Adige dai 1200 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. AL CENTRO Stabilità prevalente al mattino con velature in transito. Al pomeriggio attese locali aperture tra Marche e Abruzzo. In serata e in nottata nessuna variazione con cieli sereni o poco ...