Le parole del Presidente Casini sulla scomparsa di uno dei più grandi campioni della storia del calcio italiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) “La Lega Serie A si stringe ai familiari e a tutti gli appassionati diper ladi Gigi Riva, uno dei piùattaccantidel. Sarà per sempre ricordato per le gesta sportive straordinarie compiute sia con la maglia del “suo” Cagliari, sia con quellaNazionale italiana, di cui detiene tutt’oggi il record di reti realizzate e con cui si è laureato campione d’Europa nel ‘68 e vice campione del mondo nel ‘70, dopo essere stato tra i protagonistileggendaria semifinale vinta contro la Germania 4-3. Da dirigente sportivo ha saputo portare la sua esperienza e la sua visione delcontribuendo a formare tante generazioni di. Mancherà molto al ...

... ricoprendolo di quell'affetto che un' adolescenza difficile gli aveva negato: la scomparsa... Sono cose che ti segnano profondamente, che non puoi dimenticare", leamare ripetute più volte. ...Ha dichiarato di essere 'letteralmente senza' di fronte al livello di animosità e rancore ... Il caso richiama alla mente episodi similipassato, come quello di Barilla, in cui il ...Ancora tensioni in consiglio comunale a Terni. Durante la discussione di un atto proposto dalle minoranze sulla violenza di genere, la consigliera Cinzia Fabrizi (FdI) ha criticato le dichiarazioni ..."Grande persona, grande campione, sono veramente addolorato" ha dichiarato Marcello Lippi alle agenzie per ricordare Gigi Riva, che era Team Manager della bellissima spedizione dei Mondiali 2006.