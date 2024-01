Le nomine del governo scandalizzano solo quando a farle è la destra

(Di lunedì 22 gennaio 2024) I governi di ogni colore lottizzano il Paese. Una sorta di Manuale Cencelli applicato a tutto ciò che concerne col potere, nona livello politico ma anche mediatico e culturale perché come diceva Andreotti «governare è soprattutto nominare». Un malvezzo che dovrebbe essere superato ma che nessuno ha mai avuto la volontà e l'interesse di farlo. E così anche ilMeloni al momento di dover fare dellenon si è tirato indietro. E se durante i governi di centrosinistra il centrogridava alla lottizzazione ora i ruoli si sono invertiti. Primo capitolo: la Rai. Anche qui è doverosa una premessa. L'ex presidente Rai Roberto Zaccaria qualche tempo fa sottolineò come la presenza della politica nella tv pubblica sia una colpa di cui sia lache la sinistra si devono fare carico. ...

L'anno di tutti i pericoli per l'Unione europea è iniziato con una sorpresa che non promette nulla di buono per il 2024. Il presidente del Consiglio ... (ilfoglio)

L'anno di tutti i pericoli per l'Unione europea è iniziato con una sorpresa che non promette nulla di buono per il 2024. Il presidente del Consiglio ... (ilfoglio)

Il presidente della Regione e il rivale-sindaco Truzzu nel 2023 in coda per il gradimento. Ma Solinas , in questi anni, ha fatto di tutto per ... (corriere)

Con un'eccezione da non sottovalutare: qualcuno racconta infatti che il direttoreTg1, Gian Marco Chiocci, quando parla con la premier dellecomparto, suggerisce anche lui nomi ...E come se non bastasse: "Non si conosce l'esito dell'avviso pubblico e le procedure di selezioneCdA, previste dal regolamento sulleComune approvato dallo stesso Sindaco. Hanno ...Proprio in occasione del "Festival d'inverno" che la Fondazione Ravello ha organizzato ... Anche il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, si è congratulato con Padre Enzo per la doppia nomina: ...I ministri della Ue ne discuteranno oggi al Consiglio Affari esteri. • Erdogan ha ricevuto Giorgia Meloni nel palazzo presidenziale di Vahdettina, sulla sponda asiatica del Bosforo. All’ordine del ...