Le manifestazioni israeliane contro Netanyahu e la demagogia di Elly Schlein

(Di lunedì 22 gennaio 2024) «Restituisci il mandato. Chi divide non unirà, chi distrugge non costruirà, chi distrugge non creerà», ha scandito l’altra sera dal palco sulla piazza Habima di Tel Aviv Yonatan Shamriz, fratello di uno dei tre ostaggi uccisi per errore il mese scorso dall’esercito israeliano a Gaza. Un’altra manifestazione, partecipata da famigliari degli ostaggi, si era svolta la sera prima a Caesarea davanti alla casa del primo ministro israeliano. Bibiè politicamente braccato. Dal suo popolo. È la democrazia in atto. In Israele, l’unico posto di quella parte del mondo dove questo può avvenire. I parenti degli ostaggi non ce la fanno più, il popolo non vede soluzioni. La crisi politica è latente, ma è impossibile dire se e quanto a lungo il premier resisterà. A questo punto, è chiaro che piùsi barrica e più sarà difficile uscire dalle ...