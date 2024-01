Le leggo questo | appena arrivato | Speranza sbugiardato in diretta da Fazio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) A Che tempo che fa è ospite l'ex ministro della Salute, Roberto. Con il governo giallorosso è rimasto in carica per tre anni, proprio nel periodo della pandemia Covid. E ora in un libro racconta la sua visione politica mentre si avvicina la commissione d'inchiesta su cosa è accaduto in quei terribili mesi nella catena di comando del governo.daha il piglio di chi vuole forse vendicarsi. Così va all'attacco e a testa bassa mette nel mirino il piano pandemico messo a terra dal governo. L'ex ministro è un fiume in piena: "Fanno le stesse cose che abbiamo fatto noi, un pericolo politicizzare il piano pandemico e la commissione d'inchiesta parlamentare è solo un regolamento di conti contro chi ha governato prima". Parole durissime che però vengono letteralmente smentite inproprio da Fabio ...