Le Iene shock | «Un arbitro denuncerà gravi anomalie in Serie A»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’annuncio de Le, programma Mediaset, sulle rivelazioni di undiA. Tutti i dettagli in merito Le, programma Mediaset in onda su Italia 1, hanno annunciato tramite il giornalista Filippo Roma un possibile scandalo arbitrale inA. ANNUNCIO – «In esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, undiA ha deciso di fare delle rivelazioni ai microfoni di Filippo Roma, denunciando quelle che per lui sarebbero dellenel sistema arbitrale in Italia».