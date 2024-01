Le domande presentate finora sono state oltre 563mila | secondo gli ultimi dati forniti dall' Inps Le prime a ricevere i pagamenti venerdì prossimo saranno quelle che sono state inoltrate a partire dal 18 dicembre ed entro il 7 gennaio

(Di lunedì 22 gennaio 2024) E dopo averne tanto parlato, la data fatidica con la quale prenderà il via l’Adi, l’assegno di inclusione, la misura che ha mandato in soffitta il Reddito di cittadinanza, è arrivata: dal 26si parte con il nuovo contributo rivolto ai nuclei familiari in cui ci sia almeno un componente minore, disabile o over-60.sempre di più i poveri alle mense Caritas X ...

Secondo gli ultimi dati forniti dall'Inps, finora sono oltre 563mila le,di cui l'88% d a ex percettori del Reddito di cittadinanza. Il primo blocco è quello delle circa 450mila ...Ad andare in pagamento saranno poi lea partire dall'8 gennaio ed entro il 31 gennaio (con il Pad sottoscritto entro la stessa data), il primo pagamento arriverà dal 15 febbraio; ...E potrà presentare domanda. Prima di tutto dovrà presentare entro il prossimo primo marzo, la domanda di certificazione del diritto. Si tratta della richiesta all’INPS di certificare il proprio ...Dal mese di marzo tutte le famiglie che hanno ottenuto l’accredito dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) sulla carta RDC, dovranno presentare una nuova domanda per accedere alla ...