Le 10 sneaker più attese del 2024 da tenere d' occhio nei prossimi mesi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il 2023 è ormai un ricordo del passato. Probabilmente, se sei un appassionato dihai già aggiunto alla tua collezione qualche modello di Nike, Air Jordan, adidas, ASICS o Salomon. Se, invece, non ci sei ancora riuscito non disperare: ilpotrebbe essere finalmente l'anno delle tue. Collezionareè un hobby molto popolare, perciò esistono persone che dedicano la loro vita a fornire notizie su quali paia usciranno con relativa data di rilascio, oltre a fare trapelare informazioni sui modelli in arrivo prima dell'annuncio ufficiale dei marchi. Questo significa che abbiamo già un'idea abbastanza precisa sulle uscite previste nel corso del. Quali sono le più? Abbiamo stilato un elenco dei 10 modelli più desiderati per arricchire i nostri guardaroba e ...

L'Air Jordan 12 Cherry è una di quelle sneaker iconiche che di tanto in tanto Nike decide (per fortuna!) di riproporre. Ufficialmente si chiama ... (gqitalia)

Il 2023 è stato un anno diverso dal solito per quanto riguarda il mondo delle sneaker . Se negli ultimi 10 anni l’hype aveva in un certo qual modo ... (gqitalia)

Elementi di stile che risuonano anche nei look dell'attrice Katie Holmes , altro nome fiore all'occhiello dello street style newyorkese e che non rinuncia alladesiderata di oggi e domani ...E non solo loro, ma anche dei ragazzi, sempreliberi di accessoriare i loro look senza alcun ... È la nuovaBall Star Pro Mid ispirata e co - disegnata da Golden Goose e dal leggendario ...