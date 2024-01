Lazio | infortunio Patric | cosa filtra verso il Napoli

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Le ultime sulle condizioni fisiche di, difensore centrale spagnolo della. Tutti i dettagli in merito Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche didopo l’ultimo. Il difensore centrale dellaha infatti saltato la semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter per un problema alla spalla. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, lo spagnolo vorrebbe però esserci per la gara di Serie A contro il. Al momento continua però a lavorare a parte in palestra, con i prossimi giorni che saranno decisivi. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

ROMA - Stop per Patric durante Lazio - Lecce . Lo spagnolo dopo 24' si ferma per un problema alla spalla. Già prima del derby aveva accusato lo ... (247.libero)

Tutti i dettagli in merito Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Patric dopo l'ultimo. Il difensore centrale dellaha infatti saltato la semifinale di Supercoppa ...Salterà quindi per squalifica la prossima partita,- napoli, in calendario il 28 gennaio". ... Nandez, Cambiaso, ma la lista è infinita) con interventi ad alto rischio di, ma non ...Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Patric dopo l’ultimo infortunio. Il difensore centrale della Lazio ha infatti saltato la semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter per un ...Finale Supercoppa Italia Napoli-Inter le pagelle e il tabellino della partita : vediamo com'è andata nella sintesi curata da Sportnews ...