Lavinia investita nel parcheggio dell’asilo | in coma da 5 anni | condannata la maestra e la donna al volante

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La tragica storia di, bambina di 7che da 5vive in stato vegetativo a causa di un incidente, ha avuto un epilogo per la giustizia italiana. La sua exFrancesca Rocca è stataa 2e 6 mesi per lesioni colpose gravissime stradali e abbandono di minore, mentre Chiara Colonnelli – lache l’ha– ha ricevuto un anno e la sospensione della patente per il medesimo arco di tempo. La vicenda risale al 7 agosto 2018 quando i genitori della piccola – il papà poliziotto Massimo Montebove e la mamma vigile del fuoco Lara Liotta – la lasciarono al nido. All’epoca, la bimba aveva 1 anno e 3 mesi. A un certo punto, lache avrebbe dovuto controllarla la perse di vista e la bambina fu ...