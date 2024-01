Lavinia investita all’asilo | maestra e donna alla guida condannate per lesioni colpose gravissime

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Due anni e sei mesi per l'insegnante, rea anche di abbandono di minore, uno all'investitrice. La piccola, travolta a 16 mesi mentre gattonava nel parcheggio della struttura, da quel giorno è in stato vegetativo Due anni e sei mesiperstradali e abbandono di minore per aver lasciato i bambini

(Adnkronos) – '''Il mio regno per un cavallo', diceva Re Riccardo III, tentando di sfuggire alla morte. Mi è venuta in mente questa frase quando la ... (forzearmatenews)

”Il mio regno per un cavallo’, diceva Re Riccardo III, tentando di sfuggire alla morte. Mi è venuta in mente questa frase quando la famiglia di ... (fattidipaese)

E' la condanna in primo grado, arrivata oggi nell'ambito del processo sul caso della piccolaa 16 mesi, mentre gattonava nel parcheggio dell'asilo la Fattoria di Mamma Cocca a ...Si è concluso con due condanne il processo di primo grado relativo alla vicenda della piccolaMontebove , la bambina che il 7 agosto del 2018 fuda un'automobile all'asilo "La fattoria di Mamma Cocca" di Velletri, alle porte di Roma. Velletri Bimbanel parcheggio ...Due anni e 6 mesi alla maestra Francesca Rocca per lesioni colpose gravissime stradali e abbandono di minore; un anno all'investitrice Chiara Colonnelli per lesioni colpose gravissime stradali con pat ...Due anni e 6 mesi alla maestra Francesca Rocca per lesioni colpose gravissime stradali e abbandono di minore; un anno all'investitrice Chiara Colonnelli per lesioni colpose gravissime ...