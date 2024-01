Lautaro regala la Supercoppa all' Inter | Napoli ko

I nerazzurri vincono anche in casa dell'Atalanta e fanno cinque su cinque in trasferta. Il rigore del turco e la prodezza del capitano decidono il ... (itasportpress)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.59 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 22.58 Resta solo da vedere chi tra Real ... (oasport)

Quando i rigori sembrano l'ipotesi più probabile, però, ecco il guizzo diMartinez che, su cross di Pavard, gira in rete il pallone che vale il trionfo in Supercoppa Italiana. - foto Ipa ...Mkhitaryan 6,5: Il più in palla nel primo tempo:una passaggio da mille e una notte a Thuram ... Sanchez (6,5 dall'81': fondamentale nell'azione del gol di).7: Gli spazi sono ...INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij (62' 30 Carlos Augusto), 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella (62' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (82' 8 Arnautovic); 9 Thuram (82' 70 ...LA PREMIAZIONE LIVE 22.13 - Arriva il Napoli, premiato con la medaglia d'argento. 22.11 - Allestito il palco per la premiazione. Salgono per primi i direttori di gara.