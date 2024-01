Lautaro Martinez | «Supercoppa non banale! Migliorare in tutto»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 gennaio 2024)è stato intercettato all’Al-Awwal Park Stadium di Riad dove è da poco terminata la finalissima diitaliana vinta dai nerazzurri con la rete proprio dell’argentino. Le sue dichiarazioni subito dopo il triplice fischio, rilasciate a Mediasetha parlato così dopo Napoli-Inter, finale diitaliana: «Sicuramente era una finale e sapevamo che il Napoli è un avversario di valore e qualità che ci ha messo in difficoltà. Però siamo stati bravi a stare in partita fino alla fine e siamo molto contenti di riportarla a casa. Sicuramente il calendario non è a nostro favore, ma dobbiamo pensare al nostro percorso e dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme sulla stessa strada. Oggi per noi era importante portare a ...