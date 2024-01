Lautaro Martinez | «Che emozione! Orgoglioso di questa squadra»

(Di lunedì 22 gennaio 2024)ha parlato al termine di Napoli-Inter, finalissima di Supercoppa italiana andata in scena a Riad decisa proprio dalla sua rete al 91?. Di seguito quanto dichiarato dal capitano nerazzurro a Mediaset ORGOGLIO –parla così dopo l’epilogo di Napoli-Inter, finale di Supercoppa italiana: «Sono molto, molto contento perché abbiamo capito che oggi era un obiettivo per la nostra stagione perché siamo stati eliminati dalla Coppa Italia e oggi era una grande opportunità. Dopo una grande partita con la Lazio, oggi dovevamo fare il nostro lavoro con un giorno in meno di riposo, abbiamo fatto fatica ma l’importante è che l’abbiamo portata a casa per il terzo anno. Sonodi. Cosa c’era in quella ...

Ci pensain pieno recupero a trovare il gol della vittoria. La partita Mazzarri lancia Zerbin sulla sinistra al posto di Mario Rui e conferma la difesa a tre con Di Lorenzo, Rrahmani ...La squadra di Inzaghi ha in mano il pallino del gioco e andrebbe anche in vantaggio conse non fosse per il fuorigioco dell'argentino che costringe l'arbitro ad annullare la rete. Il ...INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij (62' 30 Carlos Augusto), 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella (62' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (82' 8 Arnautovic); 9 Thuram (82' 70 ...L' Inter ha appena conquistato la sua terza Supercoppa italiana consecutiva. A Riad, i nerazzurri hanno battuto per 1-0 il Napoli di Walter Mazzarri, rimasto in dieci per oltre mezz'ora in seguito all ...