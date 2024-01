L' attrice interpreta la prostituta Santina | una ventata di leggerezza nella follia della guerra

... per Pietro Castellitto , che l'ha diretta in Enea, film da poco arrivato nelle sale in cuiEva. "La situazione è delicata", disse l'a Vanity Fair quando si iniziò a vociferare di ...In questi giorni è candidata al titolo dirivelazione dell'anno per la rivista Ciak ... Il suo ultimo film è "Nina dei lupi", fantasy - triller nel qualela protagonista e recita al ...Another End, il nuovo film di Piero Messina, verrà presentato in concorso al 74º Festival Internazionale del Cinema di Berlino.Ancora successi per la giovane attrice molisana Sara Ciocca. In questi giorni è candidata al titolo di attrice rivelazione dell’anno per la rivista Ciak ...