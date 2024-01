Latina Controlli a tappeto tra i locali della movida | scattano sanzioni e contravvenzioni

(Di lunedì 22 gennaio 2024)– Nel corso delle giornate del 19 e 20 gennaio a, in esito a un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinierilocale Stazione, unitamente a personalelocale Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e sanità, sottoponevano a controllo cinque esercizi commerciali ubicati nella zona presidiata da giovani ragazzi “zona” sanzionando un’attività L'articolo Temporeale Quotidiano.

Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il Ministero della Salute, ha intensificato i ... (dayitalianews)

Latina – Ieri mattina 21 dicembre a Latina , in esito a un servizio straordinario di controllo del territorio svolto in coordinamento con locale ... (temporeale.info)

Latina – Il 5 gennaio 2024, a Latina , i Carabinieri del locale Comando Provinciale, in coordinamento con la locale Questura e il Comando Provinciale ... (temporeale.info)

Latina – Ancora Irregolarità e violazioni di legge nei mercati ambulanti della provincia di Latina . Le ultime, in ordine di tempo, sono state ... (temporeale.info)

Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 Nel 2023 ABC Latina ha potenziato l’attività di controllo e vigilanza per contrastare il fenomeno dell’abbandono ... (dayitalianews)

... per ridurre la capacità delle bande di cercare porti conmeno severi e anche per evitare ... compresi quelli dell'Americae dell'Africa occidentale, ha dichiarato Verlinden. Ha ...I sondaggi serviranno ad agevolare ie la messa a punto del sistema. Questo sistema di ... Vairano Patenora, Pratella, Ailano, Raviscanina, Pietravairano, Sant'Angelo d'Alife, Baia e, ...LATINA – “Le esercitazioni antincendio e di abbandono nave non sono state giudicate soddisfacenti”. Lo dice la Capitaneria di Porto sulla nave Quirino dopo i controlli compiuti a bordo. «A seguito ...è successo presso il Tribunale di Latina dove un imprenditore locale di 52 anni, pochi minuti prima dell’apertura dell’udienza, si è scagliato contro i due agenti di polizia incaricati alla custodia e ...