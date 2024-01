L’Arezzo e la supercoppa

Leggi su lortica

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Una partita giocata con intensità, quella tra Arezzo e Pescara domenica sera, ma anche con tanta confusione in campo, soprattutto durante il secondo tempo, quando la squadra di casa avrebbe meritato di raggiungere un pareggio per via della maggiore pressione (sempre nei secondi 45 minuti). Non è stato facile digerire la sconfitta per 1-2, ma non è nulla di scandaloso. Nel calcio ci sta. Più che l’assenza del centravanti Gucci, non secondaria, si è dimostrata insopportabile quella di Chiosa, difensore centrale che ha più volte dimostrato di poter portare la difesa amaranto a un rendimento più che sufficiente. Senza di lui la difesa delè tornata a essere quella di inizio torneo, in pratica la banda del buco. Detto questo ho aspettato a scrivere questo pezzo dopo aver digerito la sconfitta e aver visto la finale araba ditra Inter e ...