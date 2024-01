L' Ape Tau Riapre le Porte con il progetto | Conta fino a 6 | Apri la tua finestra sulla bellezza

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L'Aquila - Inaugurazione del Centro per Bambini e Famiglie all’interno della sede dell’asilo Ape Tau sito nella frazione di Coppito. Giornata all’insegna del divertimento e della scoperta per famiglie e bambini con attività e laboratori offerti dal Centro. Il servizio sarà gratuito e dedicato a tutti i bambini 0/6 residenti nel Comune dell'Aquila “L’importanza dell’attivazione di servizi alla prima infanzia e di contrasto alla povertà educativa ha da sempre contraddistinto l’azione del mio Assessorato e delle realtà associative del nostro territorio” commenta l’Assessore alle Politiche sociali e diritto allo studio del Comune dell’Aquila Manuela Tursini. “Rifunzionalizzare la struttura Ape Tau grazie ad una progettualità mirata è stato da sempre un punto cardine dell’azione amministrativa” prosegue l’Assessore. “Per il conseguimento di questo importante risultato ringrazio il Sindaco ...

